Las organizaciones de derechos humanos Save The Children y Sin Fronteras denunciaron este martes malas condiciones para menores en las estaciones migratorias de México y defendieron que la detención de niños contraría la Constitución mexicana y los tratados internacionales.

"Nos parece que las estaciones migratorias no son lugares para niños. Aquí no hay control judicial de estas detenciones y los niños pasan por lo menos un mes o mes y medio en condiciones que no son las óptimas" declaró a Efe Ximena Suárez, abogada de Sin Fronteras.