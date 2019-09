El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, negó este miércoles haber escondido propiedades millonarias en su declaración patrimonial y recibió el apoyo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien descartó su destitución.

"El reportaje que usted menciona es falso, se me atribuyen unas propiedades que no son mías", dijo Bartlett en rueda de prensa al ser cuestionado sobre una investigación del periodista Carlos Loret de Mola que señala que el funcionario posee 25 propiedades que no están reflejadas en su declaración patrimonial.