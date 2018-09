A menos de tres meses de que finalice la Administración del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, el 64 % de los ciudadanos desaprueba su mandato, según una encuesta de la firma De las Heras Demotecnia.

Divulgada este día, el mismo en el que Peña Nieto presentó su sexto y último Informe de Gobierno, la mayoría de los mexicanos dijo que no aprueba el trabajo del presidente, un 26 % aprobó su gestión y el restante 10 % dijo no saber o no contestó.