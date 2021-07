El Gobierno de México lanzó un plan para fomentar la rezagada vacunación contra la covid-19 en el suroriental estado de Chiapas que incluye una oferta de 3x2 en vacunas, por la cual se inmuniza a cada joven que logre convencer a dos adultos mayores.

"No tiene que ver con el hecho de que la gente no quiera (vacunarse), es que no se hizo el trabajo requerido de organización, de logística, de abasto de difusión", explicó este martes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el rezago en Chiapas.