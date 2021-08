El Instituto Nacional Electoral (INE) de México denunció las "mentiras" que vierte en su contra el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de la consulta popular de este domingo sobre enjuiciar a los expresidentes del país.

"Me llama la atención que una y otra vez vemos mentiras y mentiras que buscan desinformar. Las mentiras a otro lado, no en un contexto democrático. Apostemos a que la jornada sea un éxito, no la dinamitemos", expresó el presidente del INE, Lorenzo Córdova, tras votar en un colegio electoral de Ciudad de México.