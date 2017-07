Fotografía cedida por The Nature Conservancy (TNC) hoy, sábado 29 de julio de 2017, que muestra a la directora del organismo para México y Centroamérica, Isabel Studer. EFE/TNC/SOLO USO EDITORIAL

Las recientes decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el cambio climático tendrán hasta cierto punto un impacto limitado "porque ya existe una lógica de mercado y unas regulaciones en Estados Unidos".

Según explicó a Efe la directora de The Nature Conservancy en México y Centroamérica, Isabel Studer, las iniciativas de Trump de cambiar la regulación de emisiones de gases efecto invernadero o su salida del Acuerdo de París no tendrán repercusiones inmediatas por la complejidad legislativa del país y una lógica de mercado no tan fácil de reestructurar.