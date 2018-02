El poeta y activista mexicano Javier Sicilia calificó hoy como "una cortina de humo" las próximas elecciones en su país y pidió la despenalización de las drogas, así como el control de las armas, para acabar con la criminalidad.

"Yo no voy a fingir una democracia, cuando no la hay. Por eso no iré a las urnas. Ahora mismo se está matando a gente y hay un estado de excepción que quiere ser legalizado", dijo el poeta y dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en una conferencia que ofreció en la Universidad de Miami.