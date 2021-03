El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este miércoles que la próxima semana se vacunará contra la covid-19, tras recibir la autorización de sus médicos para aplicarse la dosis.

"Me vacuno la semana próxima, no les voy a decir (el lugar) porque no quiero que se haga un espectáculo. Voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.