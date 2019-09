El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) existe un registro en el que él aparece como socio de 26 empresas, pero aseguró que "lo falsificaron" y que nunca le ha interesado el dinero.

"Ayer me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT, donde registran empresas. Y apareció que me inscribieron como socio de 26 empresas. Me rayé (obtener un gran beneficio), me convertí en empresario. Todas las inscribieron el 11 de agosto de 2019 en Boca del Río, Veracruz, en las oficinas del SAT", dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.