El subsecretario de Salud de México y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell, reapareció este miércoles de forma remota en el informe técnico diario del coronavirus tras su contagio, pero avisó que en una última prueba practicada este día volvió a dar positivo a la covid-19.

"Me incorporo hoy después de 19 días. Estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno. Me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo y con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra covid", dijo López-Gatell de manera remota en la conferencia de prensa diaria.