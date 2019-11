El exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera, asilado en México junto a Evo Morales, reafirmó este jueves que ni él ni el exmandatario boliviano concurrirán a las próximas elecciones, aunque exigió poder estar en el país durante los comicios.

"Está claro que Evo y Álvaro no vamos a ser candidatos para no generar rechazo de las fuerzas golpistas", confirmó García Linera en entrevista con Efe en Ciudad de México, donde aseguró que dentro del Gobierno interino de Bolivia "están dispuestos a seguir matando bolivianos para que Evo y Álvaro no sean candidatos".