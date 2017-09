Una exposición que se inaugura mañana en Nueva York documenta el drama de la emigración de niños en América Latina a través de sus testimonios, orales o escritos, así como de fotos, en un proyecto que se muestra por primera vez al público.

"North Children on the Move Across de America" es una recopilación de historias de esos niños de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, que se mostrarán hasta el próximo 30 de septiembre en el Museo de Barrio y con esta exhibición intenta dedicar cada año ese mes al tema migratorio.