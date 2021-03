Cientos de mujeres llevaron a cabo este domingo una gran caravana en esta ciudad por el derecho del género femenino, guiadas por el deseo de justicia y con la añoranza de tener respuesta sobre el paradero de las mujeres desaparecidas desde hace años.

La marcha inició en el umbral del milenio, conocido como la puerta de Juárez. El recorrido fue a bordo de vehículos, los cuales tenían en el exterior escritas diferentes frases. "Este 8 de marzo no es de celebrar, es de luchar", "Ser mujer no debe de ser un peligro", "No voy sola, voy conmigo", entre otros mensajes.