El éxito de los superalimentos, cada vez más presente en los hábitos alimenticios de los mexicanos, deriva a un plan de mercadotecnia cuyo mayor logro resulta ser incluir el calificativo "súper", pese a no contar con ningún soporte científico que lo avale.

"La Food and Drug Administration (FAD) no ha validado el término. No hay una definición ni legal, ni científica, ni médica. Es un término de comercialización nada más", explica a Efe la especialista en obesidad y nutrición de la Universidad Iberoamericana Ilse Sánchez.