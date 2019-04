El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa en su rueda de prensa matutina este martes, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). El Gobierno de México atribuyó este martes a un mayor margen de ganancias de las distribuidoras el alza de precios de los combustibles y del gas LP, y reiteró que, por su parte, no se aumentarán impuestos. EFE

Familiares del revolucionario Emiliano Zapata plantarán al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el acto conmemorativo por los 100 años del asesinato del Caudillo del Sur que se llevará a cabo este 10 de abril.

"Se hicieron varios compromisos que no se han cumplido ni se cumplirán; no tenemos por qué rendirle pleitesía a unas personas que no cumplen lo que dicen", dijo este martes Jorge Zapata, nieto del revolucionario, sobre el Gobierno federal.