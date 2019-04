El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marclo Ebrard, habla este martes, durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). No hay señales de que Estados Unidos concrete el cierre fronterizo total con el que ha amenazado el presidente Donald Trump, afirmó Ebrard. EFE

No hay señales de que Estados Unidos concrete el cierre fronterizo total con el que ha amenazado el presidente Donald Trump, afirmó este martes el canciller de México, Marcelo Ebrard.

"No hay cierre de ningún punto; nos han dicho que no va a ocurrir y esperaremos que no ocurra", dijo Ebrard en una conferencia de prensa en Ciudad de México.