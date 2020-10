La secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, descartó este miércoles por completo que se apliquen toques de queda y sanciones contra la población ante un rebrote de covid-19, a punto de superar en el país los 90.000 muertos y 900.000 enfermos.

"Quiero ser muy enfática. No va a haber en México medidas coercitivas a la población como toques de queda o algunas otras sanciones, que no se van a imponer a las personas que no sigan las medidas de salud", expresó la secretaria durante un foro virtual de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2020.