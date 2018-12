El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, negó hoy que México haya aceptado la condición de "tercer país seguro" que implique recibir a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos mientas se resuelve su solicitud.

"No existe un tercer país seguro. Reiteramos que México no ha aceptado en ninguna condición el estatus de tercer país seguro para personas que buscan acceder a Estados Unidos. México no acepta ni aceptará un tratado así", aseguró.