La Iglesia Católica mexicana dijo este domingo que si la pandemia de la COVID-19 no cede en este país es porque la sociedad no quiere, no colabora y se ha mostrado egoísta.

Además, señaló que en los más de 52.000 decesos que se acumulan hasta el momento "existe una gran responsabilidad en las omisiones, las excusas, la ignorancia y el egoísmo" de no asumir "el cuidado del otro".