El cantante mexicano Julión Álvarez pidió hoy a sus seguidores que no se preocupen por las acusaciones de EE.UU. de que es testaferro de un narcotraficante y aseguró que no tiene necesidad de ello porque lo poco o mucho que tiene se lo ha ganado con su trabajo.

"Me ha costado muchísimo, lo poco o lo mucho que tengo me lo he ganado (...) Me he dedicado a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando", afirmó en una transmisión en vivo de casi cuatro minutos en su cuenta de Facebook.