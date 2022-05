25 may 2022

EFE Playa del Carmen (México) 25 may 2022

La digitalización en salud ha impulsado una conexión más rápida, eficaz y segura entre pacientes y especialistas médicos y continuará con su transformación en los modelos de atención en el mundo pospandemia, señaló este miércoles un especialista mexicano.

“Ha habido una disrupción digital en la industria médica con la pandemia. Ya la hubo en entretenimiento, movilidad, comercio electrónico y ahora le toca a la salud”, dijo este miércoles en entrevista con Efe Enrique Culebro, fundador y director general en Central Media, una de las primeras agencias digitales mexicanas.

El mercadólogo, quien participó en la Cumbre de Excelencia Médica Amgen (Cema) 2022, explicó que la pandemia llegó al mundo a romper esquemas en el tema de la salud digital, pues gracias a ella hoy mucha gente ha tomado a la tecnología como una herramienta para conocer del tema y atender sus necesidades.

“Hay un incremento en México en la búsqueda en internet sobre temas de salud y de tráfico de los sitios que hablan sobre ello, específicamente en temas oncológicos”, precisó.

Explicó que tan solo entre 2020 y 2021 el tráfico nacional en estos temas creció 83 %, el cual es uno de los repuntes “más grandes que hemos visto en actividades, sobre todo considerando que 2020, ya había tenido un crecimiento importante”.

Señaló que esto se debió en gran medida a la inquietud que provocó la pandemia y al crecimiento en la incidencia de enfermedades como el cáncer.

“En términos como el cáncer de mama, de pulmón, los síntomas de cáncer, la gente busca, chatea. Estamos hablando de cientos de miles de búsquedas al mes que ya están haciendo usuarios mexicanos para informarse”, señaló.

Y reconoció que en general más mexicanos están conscientes de que a través de la tecnología pueden resolver sus dudas y pueden buscar información “que les ayude a tomar la mejor decisión” para su salud.

HACIA UN MODELO HÍBRIDO

Culebro afirmó que la forma de hacer medicina apunta hoy a convertirse en un modelo híbrido de atención, pues se ha logrado entender y aprovechar la eficacia de la digitalización de la salud y la telemedicina.

“Los reportes que han surgido recientemente hablan de una preferencia híbrida, tanto de los pacientes como de los doctores, estos últimos se han dado cuenta de las bondades de la atención a distancia, pero todavía nos queda mucho techo para crecer con relación a las consultas virtuales”, aseveró.

Explicó que, de acuerdo con el estudio sobre los hábitos de los médicos en internet en México, realizado en abril de 2021, entre el 38 % y el 40 % de los pacientes en México han reportado que han hecho algún tipo de consulta virtual con sus médicos “y la idea de satisfacción rebasa el 90 %”.

AÚN HAY RETOS

Pese a los avances, el experto aseveró que en México aún existen retos en el tema, como en las regulaciones, la información falsa y la forma en que los médicos se seguirán adaptando para interactuar con sus pacientes.

“Hasta ahora, parece haber un consenso en la ley que permite que el médico use la tecnología que él decida en este tipo de pacientes, pero eso también significa que el médico es responsable de lo que pase con el paciente. No hay una guía exacta de cómo manejar eso”, lamentó.

Y señaló que por ello muchos doctores no se han aventurado a adentrarse en la tecnología.

Además, dijo, también está la educación para pacientes y médicos para saber cuáles son las reglas adecuadas para una consulta virtual, en qué casos específicos se puedan dar y cómo hacer estas interacciones seguras.

Aunado a ello, enfatizó, hasta ahora no se ha estandarizado los pagos de servicios en salud, pues “habrá pacientes que no paguen o que el propio médico no aplique honorarios y así surgirán plataformas que ofrezcan servicios de salud sin poder saber cómo homologar los precios o pagar lo justo a los doctores”, manifestó.

Finalmente, dijo que aunque en las redes es cada vez más fácil encontrar noticias e información falsa, actualmente “hay una creciente oferta de contenido de calidad; incluso los propios médicos están haciendo estrategias sociales para combatir esta problemática”.