Reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán (c) junto a su abogado Eduardo Balarezo (d), y la intérprete (i), mientras escuchan los argumentos finales de la fiscalía hoy en el tribunal del Distrito Sur en Brooklyn, Nueva York (EE.UU.). EFE

Emma Coronel, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, el exlíder del cártel de Sinaloa que está siendo juzgado en Nueva York por narcotráfico, afirmó en una entrevista publicada este miércoles por The New York Times que lo admira como ser humano y no reconoce el retrato que se ha hecho de él en los tribunales.

"No conozco a mi marido como la persona que están intentando mostrar", declaró Coronel, de 29 años, que comparte dos hijas pequeñas con el capo mexicano. "Más bien lo admiro como el ser humano que conocí, y con el que me casé", añadió.