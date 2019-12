La jefa del Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió este sábado el primer informe de su gestión, en el que aseguró que su proyecto para la capital no solo es para mujeres, "pero representa a las mujeres".

"Iniciamos el camino de la gran transformación de nuestra ciudad de la mano de la transformación del país. Ya no hay marcha atrás; este cambio nadie lo va a parar. No vamos a olvidar nunca que nuestro proyecto de ciudad no solo es para mujeres, pero que nuestro proyecto de ciudad representa a las mujeres", subrayó.