El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rectificó este miércoles y anunció que se aplazará la fecha de inicio de venta de los boletos de la llamada rifa del avión presidencial para que no coincida con el paro nacional de mujeres convocado para el lunes 9 de marzo.

"No, no, no. No va a ser el lunes, va a ser el martes o el miércoles", dijo López Obrador en rueda de prensa en Palacio Nacional al ser cuestionado por las críticas que desató el martes al anunciar que los boletos se venderían el día del paro de mujeres.