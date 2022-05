31 may 2022

EFE Ciudad de México 31 may 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que la obra del Tren Maya no se detendrá pese al amparo que otorgó un juez el lunes para suspender la construcción del tramo 5 del proyecto, uno de los más emblemáticos de su gestión.

“De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del pueblo, de la nación”, indicó el mandatario en su rueda de prensa matutina.