10 may 2022

EFE Ciudad de México 10 may 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avisó este martes que podría no asistir a la Cumbre de las Américas, programada para junio próximo en California, si Estados Unidos no invita a todos los países re la región.

“Si se excluyen, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller, Marcelo Ebrard”, declaró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.