EFE Ciudad de México 12 may 2022

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que "no descarta" que su homólogo estadounidense, Joe Biden, invite a todos los países a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles ante la polémica de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca, todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones", expresó en su conferencia diaria.