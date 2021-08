El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar el caso contra el líder opositor derechista Ricardo Anaya, quien acusa al mandatario de querer encarcelarlo 30 años.

"Esto es un asunto de interés público, que a todos nos atañe, a todos nos importa. Ojalá y que la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya para que no quede en especulación, si no, me va a seguir echando la culpa a mí", declaró el mandatario en su rueda de prensa en Veracruz.