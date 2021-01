El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que en la próxima reunión del G20 expresará su rechazo a que las redes sociales puedan "suspender la libertad de expresión", en referencia al caso del mandatario saliente de EE.UU., Donald Trump.

"La primera reunión que tengamos con el G20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto. Sí, (las redes sociales) no deben de usarse para incitar a la violencia, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser usado de excusa, hay que garantizar la libertad", afirmó el gobernante mexicano en su rueda de prensa matutina.