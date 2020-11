El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó este jueves un documento llamado Guía Ética para la Transformación de México, que será distribuido a la población para "fortalecer" los valores de los mexicanos como el amor, la igualdad o la justicia.

"No solo de pan vive el hombre, no solo es buscar el bienestar material. Hay que buscar el bienestar del alma, fortalecer los valores y esto no se procuraba", dijo en una conferencia de prensa el presidente, quien llamó a combatir "los vicios que se arraigaron durante el período neoliberal".