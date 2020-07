El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que lo más importante para evitar contagios de COVID-19 es cuidarse y cumplir las recomendaciones por encima del uso de cubrebocas.

"Lo más importante es que hemos aprendido a cuidarnos en estos tiempos. Que nos cuidemos, que cada uno de nosotros nos cuidemos y no sea por obligación, sino que tomemos conciencia de que depende mucho no enfermarnos, en este caso no contagiarnos, de nuestra actitud", aseveró en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.