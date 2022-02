El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió este viernes "cero impunidad" tras el asesinato del periodista Heber López Vásquez en el puerto de Salina Cruz, en el sureño estado de Oaxaca.

"El que la hace la paga. No hay impunidad, cero impunidad, puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, cero impunidad, no es lo mismo de antes", aseguró el mandatario en su conferencia matutina desde Hermosillo, Sonora, en el noroeste mexicano.