El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el cargo el 1 de diciembre, prometió hoy que ofrecerá "siempre diálogo" al Gobierno estadounidense de Donald Trump pero descartó abordar la construcción del muro fronterizo que exige Washington.

"Afortunadamente ya no se habla mucho de ese tema y yo no quiero hablar de ese tema", dijo sobre el muro López Obrador, quien aseguró que su equipo "no tiene en la agenda esa palabra".