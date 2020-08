Fotografía cedida por la presidencia de México, que muestra al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mientras ofrece una rueda de prensa matutina este miércoles, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Presidencia De México SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este miércoles que usará cubrebocas solo si los especialistas de su gabinete le piden hacerlo pues, aseguró, ha aprendido a cuidarse al seguir las recomendaciones de las autoridades de salud.

"Si a mí me dicen los especialistas que ayuda que yo aparezca con los cubrebocas, lo voy hacer, no tengo por qué no hacerlo", aseguró el mandatario durante su conferencia desde Palacio Nacional.