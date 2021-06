El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este miércoles que "no hay problema" por el polémico rechazo del Comité Olímpico Mexicano (COM) a usar el avión presidencial, que el Gobierno no ha podido vender, para viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Si no acepta el Comité Olímpico nacional no hay ningún problema, ahí se queda el avión y de todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen los deportistas a tiempo y nos representen, que estoy seguro de que nos va a ir muy bien", manifestó en su rueda de prensa matutina.