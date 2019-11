El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este jueves al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por no opinar acerca de la decisión mexicana de otorgar asilo político a Evo Morales.

"Le reconozco al Gobierno de Estados Unidos, y en particular al presidente Trump, que no haya opinado sobre nuestra decisión libre y soberana. Nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para actuar y tenemos que guiarnos por lo que establece nuestra Constitución", afirmó en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.