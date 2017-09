Fotografía fechada el miércoles 27 de septiembre de 2017 que muestra a las mexicanas Lucía (i) y Cristina Zamora (d) en Ciudad de México (México). Lucía y Cristina Zamora son dos hermanas que solo se tienen la una a la otra. Lucía quedó atrapada bajo los escombros del edifico ubicado en Álvaro Obregón 286, tras el sismo que azotó México el pasado 19 de septiembre. De ahí en adelante vivieron 33 horas en las que una no dejó de pensar en la otra. EFE

Lucía y Cristina Zamora son dos hermanas que solo se tienen la una a la otra. Lucía quedó atrapada bajo los escombros del edifico ubicado en Álvaro Obregón 286, tras el sismo que azotó México el pasado 19 de septiembre. De ahí en adelante vivieron 33 horas en las que una no dejó de pensar en la otra.

Cristina asegura a Efe que su hermana sobrevivió gracias a su "carácter" y su voluntad de no dejarla sola, ya que no tienen más parientes consanguíneos. Esa fuerza fraternal fue la que le hizo "no perder la esperanza ni desesperarse" el tiempo que pasó en la oscuridad de las ruinas.