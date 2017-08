El exministro de Economía y de Relaciones Exteriores de México Luis Ernesto Derbez, alejado de la política desde 2009, dijo hoy que por su experiencia y capacidad de disrupción es el mejor candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN) para las presidenciales del 2018.

"Soy disruptivo, vengo de fuera. No he estado metido en política mexicana en los últimos ocho años y esto me da calidad y presencia. Entiendo los problemas de la gente y los puedo interpretar y resolver", dijo en entrevista con Efe Derbez, actual rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).