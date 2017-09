La madre de Pilar Garrido considera que el viudo de su hija, Jorge Fernández, detenido como sospechoso del asesinato de la española, es inocente y desmintió los reportes sobre violencia familiar.

"Yo conozco a Jorge y creo que es inocente. Lo que quiero es que busquen a los verdaderos culpables. Para yo decir que Jorge es culpable me tendrían que dar otras más pruebas. Yo no creo que es Jorge, por lo tanto creo que no se han encontrado a los culpables", dijo hoy a Efe Rosa María Santamans.