Más de la mitad de las afirmaciones que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante sus conferencias matutinas diarias sobre la seguridad en el país no tienen sustento o se dice a medias, según reveló un informe presentado este miércoles por la ONG Causa en Común.

“En el Gobierno federal esconden información y suelen eludir las responsabilidades”, afirmó en una conferencia de prensa María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, durante la presentación del informe “Información oficial sobre seguridad: no hay, no quieren o no entienden”.