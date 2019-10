México debe buscar la forma de obtener más recursos económicos para mejorar la calidad de los tratamientos de cáncer que ofrece su servicio de salud pública, concluyeron este jueves un grupo de expertos.

Durante el panel "Liderazgo político en el control del cáncer" del foro War on Cancer, organizado por The Economist Group, el director del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), Abelardo Meneses, apuntó que, si bien el nivel de cobertura no es malo en México, a veces "al llegar a una institución, esta no tiene los recursos necesarios para atender la enfermedad".