El Gobierno mexicano lamentó este lunes que la plataforma Covax y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) no cumplieron todas sus metas para la distribución equitativa de las vacunas de covid-19.

"No se logró que Covax cumpliera todas las expectativas, porque Covax es un instrumento que depende de los productores de vacunas, y si el productor de una vacuna te dice 'el Gobierno no me deja exportarla', pues tú no la puedes mandar a ningún lado", declaró el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.