El Gobierno de México dijo este jueves que no considera restringir vuelos hacia el país o cerrar fronteras y puertos por la pandemia de COVID-19 y apuntó que estas medidas no se justifican ya que no existe evidencia científica que demuestre que así se contenga un brote epidémico.

"(México) no pretende, ni piensa hacer, restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni puertos marítimos", declaró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.