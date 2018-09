María tomó a sus cuatro hijos, salió de casa y entró a uno de los dos refugios secretos para mujeres maltratadas de Ciudad Juárez, frontera de México con Estados Unidos, donde ahora busca dejar atrás 17 años de violencia familiar.

"Sufría violencia psicológica y física, humillaciones, jalones, no podía salir, no me podía poner vestidos, nada más me quedaba encerrada en casa", asegura a Efe María, en el centro de la Red Nacional de Refugios de Juárez, en el norteño estado de Chihuahua.