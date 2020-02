El nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) del Gobierno federal mexicano, que tiene la gratuidad completa del sistema como gran objetivo, no llegará a cinco estados del país, anunció este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"En cinco estados no habrá participación del Gobierno federal porque no existe una institución federal y los Gobiernos estatales decidieron no adherirse", explicó el subsecretario en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.