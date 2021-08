La asociación mexicana Acción Ciudadana Frente a la Pobreza cuestionó este miércoles la eficacia de los programas sociales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras el aumento de 3,8 millones de nuevos pobres en los últimos dos años.

"El remedio no son los programas sociales que apenas atenúan la pobreza, pero no enfrentan las causas. No pueden esperarse milagros de estos programas", manifestó la organización en un pronunciamiento.