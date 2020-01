El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que "no hay y no va a haber" desabastecimiento por parte del Gobierno en los medicamentos para niños con cáncer y culpó a los gestores de los hospitales de que las medicinas no hayan llegado a los pacientes.

"Grandes monopolios hacían jugosos negocios con las medicinas y los materiales de curación. Había y sigue existiendo complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación", acusó el presidente en su conferencia matutina.