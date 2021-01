Fotografía cedida hoy por la Presidencia de México que muestra al mandatario Andrés Manuel López Obrador mientras posa. López Obrador reapareció este viernes, en el quinto día de su contagio de la covid-19, y con ello atajó rumores sobre su estado de salud. EFE/ Presidencia de México /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /CRÉDITO OBLIGATORIO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en un vídeo este viernes, en el quinto día de su contagio de la covid-19, y con ello atajó rumores sobre su estado de salud.

"Me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé para comunicarme con ustedes", dijo el mandatario en un vídeo que publicó en redes.