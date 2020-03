El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la principal organización empresarial del país pidieron este lunes a la población que evite las compras de pánico de comida, gel antibacterial, mascarillas y productos de higiene por la crisis global del coronavirus de Wuhan.

"No ayudan en nada, estas compras exageradas pueden producir desabastecimiento e inflación. No hay necesidad, no va haber escasez", expresó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.