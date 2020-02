Activistas y pacientes con VIH protestan frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social este viernes, en Ciudad de México (México). Pacientes denuncian que el Seguro Social no ha surtido por completo las recetas de sus medicamentos y que alrededor de 750 pacientes ya han sido afectados la escasez de medicamentos. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Pacientes mexicanos que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) exigieron este viernes a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) medicamentos antirretrovirales y atención adecuada tras meses padeciendo escasez de estos fármacos.

"Si no tenemos medicamentos no vivimos. Queremos vivir, queremos que no se nos niegue el tratamiento", dijo a Efe Aldair Jiménez, activista, paciente y quien junto con decenas de integrantes de organizaciones civiles y representantes de derechos humanos cerraron la céntrica avenida Reforma de la capital como protesta ante el desabastecimiento de fármacos.